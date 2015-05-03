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مقرر لجنة المصالحات بالأزهر يشارك اليوم فى صلح "الزعيرات" و"الشراقوة" بجرجا

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مقرر لجنة المصالحات بالأزهر يشارك اليوم فى صلح "الزعيرات" و"الشراقوة" بجرجا مقرر لجنة المصالحات بالأزهر يشارك اليوم فى صلح "الزعيرات" و"الشراقوة" بجرجا
تستقبل محافظة سوهاج، اليوم الأحد، الشيخ محمد ذكى الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية، ومقرر لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، لحضور جلسة الصلح النهائية بين عائلتى الزعيرات والشراقوة بدائرة مركز شرطة جرجا، وتمت المصالحة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذى شكل لجنة لإنجاز هذا الصلح، من أجل وقف نزيف الدماء، والقضاء على عادة الثأر فى ربوع .

ويشارك فى جلسة الصلح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، واللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وكبار العائلات والعمد والمشايخ ورجال البحث الجنائى يتقدمهم العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد صلاح أبو القاسم وكيل فرع البحث، والرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، وقائد قوة التأمين الخاصة بالصلح.

ويذكر أن الخصومة الثأرية بين عائلتى الزعيرات والشراقوة تحمل رقم 4887 إدارى مركز جرجا لسنة 2014 بناحية بيت داود - دائرة المركز، والناجم عن مقتل محمد أحمد عبد الحليم أحد المنتمين للعائلة الأولى.

ومن المقرر إقامة الصلح النهائى بسرادق يقام بمدخل قرية بيت داود دائرة المركز بحضور أهالى القرية والقرى المجاورة، وأن يكون الصلح بنظام القسم، وأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهما، واعتذار كلا من الطرفين للآخر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 107 إدارى مركز جرجا لسنة 2015.

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مصر 365

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