فوكس نيوز: دول الخليج تريد تعهدات من واشنطن مقابل دعم اتفاق إيران النووى

قال تقرير نشرته شبكة " فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مسئولين أمريكيين وعرب أن دول الخليج الكبرى تريد الحصول على أنظمة أسلحة جديدة وضمانات أمنية من البيت الأبيض، مقابل دعم أى اتفاق يتم التوصل اليه مع ايران بشأن برنامجها النووى.

وسيستغل قادة دول مجلس التعاون الخليجى الست اجتماعهم مع الرئيس الأمريكى باراك اوباما خلال الشهر الحالى لطلب طائرات مقاتلة وبطاريات صواريخ ومعدات استطلاع إضافية حسبما قال التقرير.

ووفقا لما قاله المسئولون، تعتزم دول الخليج ممارسة ضغوط على اوباما من اجل إبرام اتفاقات دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة تحدد شروط وسيناريوهات تسمح بتدخل واشنطن فى حال تعرض تلك الدول الى تهديدات من جانب ايران.

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