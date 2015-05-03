بعد تسببه في ركلة جزاء .. راموس: ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة

(إفي): أكد سرخيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني أنه يشعر مع الوقت براحة أكبر في اللعب بوسط الملعب، كما قلل من شأن ركلة الجزاء التي تسبب بها أمام سيفيليا، مشيرا إلى أنها لن تكون المرة الأخيرة.

وألحق ريال مدريد أول هزيمة بسيفيليا على ملعبه رامون سانشيز بيزخوان هذا الموسم بنتيجة 3-2 ، بفضل هاتريك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في قمة الجولة 35 من الليجا، ليواصل مطاردة برشلونة على القمة بنفس فارق النقطتين.

كان الميرينجي متقدما في الشوط الأول بهدفين نظيفين، لكن راموس تسبب في ركلة جزاء في آخر ثوان الشوط إثر عرقلة أليكس فيدال، ليسمح للفريق الأندلسي بالعودة للقاء بعدما قلص الكولومبي كارلوس باكا الفارق.

وعقب المباراة صرح راموس لوسائل الاعلام "اعتدت على تلقي الأوامر وتنفيذها على أفضل وجه، بالتدريج أشعر بأنني مرتاح أكثر في اللعب بوسط الملعب، أريد أن أظهر بمستوى جيد مهما كان المركز الذي ألعب فيه".

وعن القمة، تحدث "كنا نعرف أنها مباراة حياة أو موت، أعرف الأجواء هنا جيدا، من الرائع الفوز بثلاث نقاط هنا، وإجبار برشلونة على مواصلة الانتصارات".

وفيما يتعلق بخطأه في ركلة الجزاء التي أحيت آمال سيفيليا "هذه أمور تحدث في الكرة، ليست أول ركلة اتسبب بها ولن تكون الأخيرة".

وبشأن إمكانية تعثر البرسا في الجولات الثلاثة المتبقية من الليجا، قال راموس "طالما لم تحسم البطولة حسابيا فكل شيء وارد، من الصعب أن يتعثر برشلونة لأنه يسير بشكل جيد للغاية، نركز في أنفسنا ونقاتل من أجل الفوز في كل مباراة".

وأشاد بكريستيانو "إنه لاعب متفائل للغاية، يعيش على الأهداف، يعاقب نفسه حين لا يسجل، أتمنى أن يواصل التهديف".