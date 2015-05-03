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ضبط 95 طن أسمدة زراعية مغشوشة وملح وبندقية آلية بالبحيرة

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ضبط 95 طن أسمدة زراعية مغشوشة وملح وبندقية آلية بالبحيرة ضبط 95 طن أسمدة زراعية مغشوشة وملح وبندقية آلية بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث حملة تموينية مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط كل من "فتحى ع ح"، وشقيقه محمد، لإدارتهما مصنعا لتصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة وضبط داخل المصنع 60 طن أسمدة زراعية مغشوشة و35 طن ملح يستخدم فى عملية التصنيع، وكذا بندقية آلية عثر عليها داخل المصنع تم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير محضر بالواقعة.
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مصر 365

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