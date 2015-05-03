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سيد على حول حديث "أبو الغار" عن التقارير الأمنية: "كفاية ضحك على الدقون"

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سيد على حول حديث "أبو الغار" عن التقارير الأمنية: "كفاية ضحك على الدقون" سيد على حول حديث "أبو الغار" عن التقارير الأمنية: "كفاية ضحك على الدقون"
وجه الإعلامى سيد على، سؤالاً للدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، طالبه فيه بالكشف عن حقيقة "تعاونه مع أجهزة الأمن".

وقال "على" فى برنامجه "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مساء السبت: "سؤالى لأبو الغار، حضرتك فيه تقارير أمنية اترفعت للرئيس شفتها فين؟، إما إنك شغال مع الأمن، أو الأمن بيغلط وبيعرفك بالتقارير السرية؟".

وأضاف: "كفاية ضحك على الدقون، فيه تقارير أمنية سرية جدًا اترفعت للرئيس السيسى، فده معناه إنك إما شغال مع الأمن أو الأمن بيطلعك على التقارير السرية، فقط أرجو الإجابة".

كان الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قال إن "التقارير التى رفعتها الأجهزة الأمنية المختلفة للرئيس عبد الفتاح السيسى عن الرأى العام حول الانتخابات والأحزاب السياسية متضاربة، فبعض التقارير ترى إجراء الانتخابات، والبعض الآخر يرى إلغاءها"، مشيرًا إلى أن "بعض هذه التقارير طالبت بإلغاء الأحزاب، والبعض الآخر يرى بقاء الأحزاب السياسية".

وأضاف "أبو الغار"، خلال لقائه بقيادات أمانة الحزب ببنى سويف، الجمعة، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى أواخر العام الحالى، وسيكون هناك تغيرات كبيرة فى القوائم والتحالفات السياسية تبشر بالخير لمصر، وأنه عقب إجراء الانتخابات البرلمانية سيتبعها انتخابات المحليات على مستوى ".

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مصر 365

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