أحمد كريمة يرد على "على جمعة":منكر الحجاب ليس بكافر ومن تتخلى عنه"مذنبة"

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، معلقًا على فتوى الدكتور على جمعة - التى قال فيها إن منكر الحجاب رغم علمه بوجوبه فى الإسلام كافر - إنه لا يجوز تكفير أى عالم أو فقيه، وعند الاختلاف فى الرأى يجب اللجوء للمناقشة العاقلة، مضيفًا: "إن ما قاله الدكتور على جمعة يحتاج إلى ضبط إلى حد ما"، موضحًا أن أمر الحجاب يحتاج إلى تفسير وتوضيح، مشيرًا إلى أن ارتداء المرأة للحجاب واجب وهناك إجماع على هذا.

وأوضح "كريمة"، فى تصريحات تليفزيونية، أن المسلمات المتخليات عن الحجاب ليست كافرات ولكن يعتبرن مذنبات.

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