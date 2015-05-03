أحمد كريمة يرد على "على جمعة":منكر الحجاب ليس بكافر ومن تتخلى عنه"مذنبة"

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، معلقًا على فتوى الدكتور على جمعة - التى قال فيها إن منكر الحجاب رغم علمه بوجوبه فى الإسلام كافر - إنه لا يجوز تكفير أى عالم أو فقيه، وعند الاختلاف فى الرأى يجب اللجوء للمناقشة العاقلة، مضيفًا: "إن ما قاله الدكتور على جمعة يحتاج إلى ضبط إلى حد ما"، موضحًا أن أمر الحجاب يحتاج إلى تفسير وتوضيح، مشيرًا إلى أن ارتداء المرأة للحجاب واجب وهناك إجماع على هذا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأوضح "كريمة"، فى تصريحات تليفزيونية، أن المسلمات المتخليات عن الحجاب ليست كافرات ولكن يعتبرن مذنبات.
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