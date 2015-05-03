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منشقون عن الإخوان ينسقون مع "الثقافة" لإنتاج أعمال ادبية تواجه التطرف

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منشقون عن الإخوان ينسقون مع "الثقافة" لإنتاج أعمال ادبية تواجه التطرف منشقون عن الإخوان ينسقون مع "الثقافة" لإنتاج أعمال ادبية تواجه التطرف
قال سامح عيد، عضو رابطة " رائدة التنوير" التى تضم قيادات منشقة عن جماعة الإخوان، أن الرابطة تخطط لتدشين برامج فنية وأدبية تتناول الفكر الصحى للإسلام، وتفند الأفكار المتطرفة التى يواجهها العالم العربى، موضحا أن الرابطة ستنسق مع وزارة الثقافة لإنتاج أعمال أدبية لمواجهة الفكر التكفيرى.

وأضاف عيد لـ"اليوم السابع" أن أعضاء الرابطة لا يفضلون أن تتحول إلى جمعية مرخصة ضمن وزارة التضامن الاجتماعى، ولكن تكون كيانا سياسيا فقط يتحرك فى المحافظات، موضحا أن الربطة ستقيم مؤتمرات وندوات فى مختلف محافظات الجمهورية بمجرد نشرها، لتعريف المواطنين بها، والتعريف بخطورة الافكار التكفيرية.

وأوضح عيد وتضم الرابطة عددًا من الشخصيات السياسية، أبرزهم الدكتور كمال الهلباوى، القيادى الإخوانى المنشق، ومختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وثروت الخرباوى، نائب رئيس حزب المحافظين.

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http://www.youm7.com/story/2015/5/1/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%82--%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81/2163247#.VUVV1yGqqko

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