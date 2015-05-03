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وزير الأوقاف: دعوات إباحة الجنس وخلع الحجاب تهدد الأمن القومى

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وزير الأوقاف: دعوات إباحة الجنس وخلع الحجاب تهدد الأمن القومى وزير الأوقاف: دعوات إباحة الجنس وخلع الحجاب تهدد الأمن القومى
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن التطرف لا يمكن أن يواجه بالتطرف، مشددا على أن الدين الإسلامى الحنيف وسطى ويدعو لمواجهة التطرف بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأضاف جمعة أثناء حواره مع الإعلامى عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "حوار القاهرة" المذاع عبر فضائية سكاى نيوز عربية: "إننا نواجه المطالب التى تدعو لإباحة ممارسة الجنس دون زواج وخلع الحجاب ونتصدى لها، لأنها تؤدى لتدمير المجتمع"، لافتا إلى أن هذه الأمور تؤثر على الأمن القومى المصرى، وتعد قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر فى أى لحظة.

وقال: "لا نسمح بأى تطرف أو غلو ونواجه الدعوات الشاذة بنفس الطريقة التى نهاجم بها المتطرفين".


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