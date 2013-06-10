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ساعة "دنيم سبيريت" Denim Spirit من "ديور"Dior

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ساعة "دنيم سبيريت" Denim Spirit من "ديور"Dior ساعة "دنيم سبيريت" Denim Spirit من "ديور"Dior

نقدم لك ساعة "دنيم سبيريت" Denim Spirit الجديدة من مجموعة ديور كريستال Dior Christal من "ديور تايمبيسيز" Dior Timepieces باللون الأزرق الصافي. تتمتع هذه الساعة بمواصفات عالمية وتصميم أنيق، حيث رُصّع المينا بداخله بحلقة من الماس الأبيض، بينما تزين الإطار والسوار بحبات السافير الأزرق. وهي متوافرة بقياسين مختلفين: قيام 33 ملم يتميز بحركة كوارتز ذات الجودة العالية، وقيام 38 ملم بحركتها الأوتوماتيكية العملية. وتتميز ساعة "ديور كريستال" Dior Christal الزرقاء والمصنوعة من الفولاذ الصلب بأنها مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً.

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سيدتي