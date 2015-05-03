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وزير الأوقاف ردا على دعوة ممارسة الجنس قبل الزواج: لا خير فى وجه قل حياؤه

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وزير الأوقاف ردا على دعوة ممارسة الجنس قبل الزواج: لا خير فى وجه قل حياؤه وزير الأوقاف ردا على دعوة ممارسة الجنس قبل الزواج: لا خير فى وجه قل حياؤه
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، "إننا ردا على الدعوات الإباحية والشاذة التى تدعو إلى الانفلات وإباحة ممارسة الجنس خارج نطاق القانون تفاعلنا مع الحدث على الفور، وجعلنا موضوع خطبة الجمعة القادمة (الحياء خير كله)".

وكانت المخرجة إيناس الدغيدى قد قالت فى تصريحات إعلامية سابقة إن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ليست حرام.

وأضاف جمعة خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد بقناة "سكاى نيوز" عربية، أن خطبة الجمعة القادمة ستناقش هذا الموضوع الحساس، موجها رسالة لمن أسماهم بـ"المنفلتين" قال فيها، "إذا قل ماء وجه قل حياؤه، ولا خير فى وجه قل حياؤه، ولا خير فى وجه إذا قل ماؤه".

وتابع محمد مختار جمعة قائلا: إن "العفة لو لم يأت بها دين لسعى إليها ذوى الطبائع السليمة".


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