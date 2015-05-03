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ديمة قندلفت تكتشف أمراً خطيراً !

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ديمة قندلفت تكتشف أمراً خطيراً ! ديمة قندلفت تكتشف أمراً خطيراً !

السبت 02-05-2015 23:25

انضمّت الفنانة السورية ديما قندلفت إلى أسرة مسلسل "دنيا" بجزئه الثاني، حيث حلّت ضيفة على العمل الذي يجري تصويره في دمشق تحت إشراف المخرج زهير قنوع.

وقد ألفت نص "دنيا" بطلة العمل الفنانة أمل عرفة بالاشتراك مع مخرجه قنوع، وسيضم على قائمته الرئيسية كل من عرفة، وشكران مرتجى، وأيمن رضا، ونزار أبو حجر، وتولين البكري، وعدد كبير من الضيوف النّجوم.

من جهة أخرى، ستطل قندلفت هذا العام عبر المسلسل الكوميدي الشهير، "بقعة ضوء" بجزئه الحادي عشر، الذي يتولى إخراجه سيف الشيخ نجيب.

وعلى صعيد الأعمال الاجتماعية المعاصرة، تطل الفنانة السورية عبر مسلسل "شهر زمان"، من تأليف وإخراج زهير قنوع، وتجسّد فيه شخصيّة "جوري" التي تعيش قصّة زواج فاشلة ولكنها تتخطاها، وعندما تفكر بالزواج مرة أخرى تكتشف أمرًا خطيرًا يجعلها تهرب يوم زفافها.

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سيدتي