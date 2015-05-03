أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الصور الأولى لطفلة الأمير ويليام والأميرة كايت ميدلتون

Google+ Print

الأحد 03-05-2015 00:40

نشرت بعض المواقع العالمية الصور الاولى لطفلة الأمير William وزوجته دوقة كامبريدج الأميرة Kate Middleton خلال مغادرتهم المستشفى، مشيرة إلى أنهما لم يختارا لها الإسم حتى الآن.

وكان قصر كينغسون الملكي في بريطانيا قد أعلن صباح السبت أن Middleton أنجبت أميرتها في مستشفى Saint Mary's في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت إحدى المصادر المقربة من داخل القصر أن Middleton زوجة الأمير William نقلت إلى جناح ليدو الخاص عند السادسة صباحاً، وكان يرافقها في السيارة زوجها الأمير، الذي ينتظر طفلهما الثاني بفارغ الصبر.

يشار إلى أن أن العديد من سيارات الإسعاف تجمهرت يوم الجمعة حول مستشفى Saint Mary's في العاصمة البريطانية لندن، كما قام رجال الأمن والشرطة بإغلاق الطرقات المؤدية إلى المستشفى، مرجحة قدوم الطفل الذي سيصنف الـ4 في العرش البريطاني.

 

بالصور: هل هذا الطفل هو شقيق الأمير جورج؟

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي