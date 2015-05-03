الصور الأولى لطفلة الأمير ويليام والأميرة كايت ميدلتون

نشرت بعض المواقع العالمية الصور الاولى لطفلة الأمير William وزوجته دوقة كامبريدج الأميرة Kate Middleton خلال مغادرتهم المستشفى، مشيرة إلى أنهما لم يختارا لها الإسم حتى الآن.

وكان قصر كينغسون الملكي في بريطانيا قد أعلن صباح السبت أن Middleton أنجبت أميرتها في مستشفى Saint Mary's في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت إحدى المصادر المقربة من داخل القصر أن Middleton زوجة الأمير William نقلت إلى جناح ليدو الخاص عند السادسة صباحاً، وكان يرافقها في السيارة زوجها الأمير، الذي ينتظر طفلهما الثاني بفارغ الصبر.

يشار إلى أن أن العديد من سيارات الإسعاف تجمهرت يوم الجمعة حول مستشفى Saint Mary's في العاصمة البريطانية لندن، كما قام رجال الأمن والشرطة بإغلاق الطرقات المؤدية إلى المستشفى، مرجحة قدوم الطفل الذي سيصنف الـ4 في العرش البريطاني.

بالصور: هل هذا الطفل هو شقيق الأمير جورج؟