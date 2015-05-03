اليوم.. نيابة المحلة تنظر معارضة عشيقة العنتيل على حكم حبسها سنتين

تنظر نيابة أول المحلة اليوم معارضة المتهمة "رحاب.ح"، زوجة "أمين.إ"، على حكم حبسها سنتين فى القضية المرفوعة ضدها من زوجها لممارستها الزنا مع عنتيل المحلة الأول عبد الفتاح الصعيدى.

وكان زوج المتهمة وشقيقه عبد المنعم قد شاهدوا المتهمة أثناء تواجدها بمحطة قطارات المحلة فور وصولها من الإسكندرية، وتمكنا من ضبطها وتسليمها لنقطة شرطة النقل والمواصلات، وتم تسليمها لقوة من قسم أول المحلة، وتم عرضها على النيابة العامة الثلاثاء الماضى، وقامت المتهمة بالمعارضة على حكم حبسها سنتين فى قضية الزنا، وحددت النيابة اليوم 3 مايو لنظر المعارضة.

وكان محمد مندى المحامى وكيلا عن أمين.إ سائق بالسعودية قد تقدم ببلاغ ضد زوجته رحاب.ح اتهمها بممارسة الزنا مع عبد الفتاح الصعيدى (العنتيل) وقررت المحكمة حبسهما سنتين مع الشغل.