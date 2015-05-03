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الأطفال المصابون بفرط النشاط “ADHD” يعانون من اضطرابات الطعام

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الأطفال المصابون بفرط النشاط “ADHD” يعانون من اضطرابات الطعام الأطفال المصابون بفرط النشاط “ADHD” يعانون من اضطرابات الطعام
كشفت دراسة علمية حديثة أن الأطفال الذين يعانون من نقص الانتباه / فرط النشاط اضطراب (ADHD) تزيد لديهم مخاطر اضطرابات الطعام.

• ارتباط الأكل باضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه


>ويسمى اضطراب الأكل بفقدان السيطرة على تناول الطعام “loss of control eating syndrome” (LOC-ES)، وكما يوحى الاسم فإن الناس الذين يعانون من هذا الاضطراب فى بعض الأحيان لا يمكنهم التوقف عن الأكل، حتى لو كانوا يريدون، وذلك وفقاً لباحثين من مركز جونز هوبكنز للأطفال فى بالتيمور.

وشملت الدراسة 79 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و 14 عاماً، وتم تقييم الأطفال من حيث اضطراب ADHD واضطرابات الأكل، ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه “ADHD” كانوا 12 مرات أكثر عرضة لاضطراب الأكل.

• اضطرابات الطعام


>وقد أثبت الباحثون أيضاً، أن الأطفال الذين كانوا يعانون من اضطرابات الطعام أكثر عرضة سبع مرات للإصابة باضطراب فرط النشاط وتشتت الانتباه “ADHD”، بالمقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من اضطرابات الطعام.

وأضاف الباحثون أنه يجب السيطرة على هؤلاء الأطفال لتقليل فرص إصابتهم بتلك الإضطرابات.

وقد نشرت هذه الدراسة مؤخراً فى المجلة الدولية لاضطرابات الأكل.

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مصر 365