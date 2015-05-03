5 أخطاء ارتكبها جاريدو مع الأهلي أمام المغرب التطواني

"كان يجب على خوان جاريدو المدير الفني للأهلي أن يقوم بالمغامرة، هل أدى ما عليه لمساعدة اللاعبين داخل الملعب؟" هكذا تحدث مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي عن وجهة نظره في المدرب الإسباني عقب الهزيمة أمام المغرب التطواني.

وودع الأهلي دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة في إياب دور الـ16 أمام المغرب التطواني بركلات الترجيح، بعد التعادل في نتيجة المباراتين إيجابيا بهدف لمثله.

ويرصد FilGoal.com 5 أخطاء لجاريدو قام بها أدت لوداع الأهلي المبكر للبطولة الإفريقية.

ركلات الترجيح

تابع مراسل FilGoal.com تدريب الأهلي الأخير والذي لم يقم فيه جاريدو بتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح، وذلك على الرغم من العلم بأن في حالة تسجيل هدفا واحدا في لقاء العودة، يعني اللجوء لها.

وليد سليمان

عانى الأهلي من إصابة الظهير الأيسر حسين السيد وغيابه لمدة شهر. وقرر جاريدو أن يغامر وقام بإشراك وليد سليمان في هذا المركز على الرغم من وجود صبري رحيل على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

مؤمن زكريا

"جاريدو أشرك مؤمن زكريا في الناحية اليمنى، في وسط الملعب، وفي اليسار، وكرأس حربة، وفي النهاية أشركه في مركز الظهير الأيسر من أجل رمضان صبحي قليل الخبرة" هكذا تحدث جوزيه مجددا عن قرارات المدرب الإسباني في تحليله للمباراة.

وواصل جوزيه"كل ذلك يحدث، وعلى دكة البدلاء يوجد عماد متعب فلماذا لم يدفع به مبكرا بدلا من إشراكه في الدقيقة 85"؟

فما هو كان مركز مؤمن زكريا في المباراة؟

متعب ودكة البدلاء

بقى عماد متعب طوال 85 دقيقة جالسا على دكة البدلاء في وقت احتاج فيه الأهلي لهدف ثان من أجل العبور لدور المجموعات، وفك طلاسم دفاعات المغرب التطواني.

متعب أنقذ الأهلي في العديد من المباريات بتسجيله لأهداف قاتلة بعد مشاركته، وهدفه في نهائي الكونفدرالية وفي السوبر الإفريقي خير دليل.

وهنا تحدث جوزيه مجددا قائلا:"متعب كان يجب أن يشارك في وقت مبكر لأنه الوحيد في هجوم الأهلي القادر على التعامل مع الضغط والحفاظ على كرته، كما أنه قادر على ترجمة أي فرصة داخل منطقة الجزاء".

الحاضر الغائب عبدالظاهر

في آخر ست مباريات خاضها الأهلي بالدوري لم تشهد قائمة الفريق استدعاء أحمد عبدالظاهر مطلقا، هذا بالإضافة إلى لقاء الذهاب أمام المغرب التطواني نفسه.

ولكن فجأة قرر جاريدو إشراكه أساسيا في لقاء الإياب وهو في أمس الحاجة لتسجيل هدفين