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بالفيديو - متعب: طلبت عدم تسديد ركلة الترجيح الخامسة .. وأعتذر لغالي

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بالفيديو - متعب: طلبت عدم تسديد ركلة الترجيح الخامسة .. وأعتذر لغالي بالفيديو - متعب: طلبت عدم تسديد ركلة الترجيح الخامسة .. وأعتذر لغالي

اعتذر عماد متعب مهاجم الأهلي عن عدم تسديده ركلة الترجيح الخامسة التي أهدرها حسام غالي وتسببت في خروج الفريق الأحمر من دوري أبطال إفريقيا على يد المغرب التطواني.

وتصدى حارس المغرب التطواني لركلة غالي الخامسة لتنتهي المباراة لصالح الضيوف 4-3 بعد دخول متعب في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وقال متعب في تصريحات لقناة النهار يوم الأحد: "أود الاعتذار لحسام غالي شخصيا ولجمهور الأهلي بشكل عام لأنني مسؤول مسؤولية كاملة عن إهدار الركلة".

وأضاف "كان مقررا أن أقوم بتصويبها لكني أخبرت وائل جمعة (مدير الكرة) واللاعبين بأنني غير مهيء نفسيا وذهنيا للقيام بهذه الركلة".

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وتابع متعب "أنا مسؤول مسؤولية كاملة عن ضياع تلك الركلة. وضعت غالي في موقف سيء وأعتذر للجميع لاعبين وجهاز فني وإدارة".

وكان متعب قد جلس بديلا لصالح أحمد عبد الظاهر الذي لعب أساسيا لأول مرة منذ سبع مباريات.

شاهد تصريحات متعب

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فيديو اليوم السابع

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