مدرب الفتح: إذا أراد الزمالك ضم باتنا فعليه دفع الثمن المناسب

أكد وليد الركراكي المدير الفني للفتح الرباطي على وجود اتصالات من الزمالك بشأن مراد باتنا نجم الفريق وذلك قبل مواجهتهما في إياب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية.

وتألق باتنا في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي وكان أخطر لاعبي الفتح المغربي ويجيد في مركز الجناح والمهاجم وعمره 25 عاما.

وقال الركراكي في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية: "إذا أراد الزمالك ضم باتنا فما عليه إلا تقديم الثمن المناسب".

وأضاف "إذا رغب الزمالك جديا في الحصول على خدماته فلا مانع بشرط مقابل مادي جيد".

وكان الزمالك قد أعلن ضم محمد إبراهيم رسميا بجانب الاقتراب من عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" الموسم المقبل.

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