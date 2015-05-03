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انفجار قنبلة بجوار محول كهرباء "الدلنجات" بالبحيرة

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انفجار قنبلة بجوار محول كهرباء "الدلنجات" بالبحيرة انفجار قنبلة بجوار محول كهرباء "الدلنجات" بالبحيرة
سادت، منذ قليل، حالة من الذعر والفزع بين أهالى مركز الدلنجات بالبحيرة، بعد انفجار قنبلة بالقرب من محول كهرباء كوبرى المركز بمدينة الدلنجات.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد جمال يس مدير الحماية المدنية بالحادث.

وهرعت سيارات الإطفاء وفريق من خبراء المفرقعات لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة، وتم تمشيط المنطقة بحثًا عن أى عبوات ناسفة أخرى قد يكون قد تم زرعها من قبل عناصر الإخوان الإجرامية.

ومن جانبه صرح العميد جمال يس مدير الحماية المدنية بالبحيرة، بأن انفجار تلك القنبلة لم يسفر عن ثمة إصابات، وأنه خلف بعض التلفيات فى زجاج سيارتين كانتا تتواجدان بمحيط الانفجار، وكذا تحطم فى الجدار المحيط بالمحول، فضلاً عن تحطم أجزاء من قاعة أفراح بمحيط الانفجار.

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