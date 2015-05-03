موجز الصحافة المحلية: تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسعودية

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" بشأن انفرادها بصور زيارة جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لمنطقة الأهرامات، والتى اصطحب خلالها زوجته خديجة الجمال وابنته فريدة، والتقط لهما صورًا فى منطقة الأهرامات، كما حرص على مصافحة المواطنين، وتنشر الجريدة أيضاً تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسعودية، والتى التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث العديد من ملفات المنطقة، وفى مقدمتها الحرب فى اليمن، ومكافحة الإرهاب وغير ذلك.

وقالت جريدة "الأهرام"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أهمية تعزيز العلاقات المصرية – السودانية، على جميع الأصعدة الرسمية والشعبية، مؤكداً وحدة وادى النيل التى تجمع بين البلدين الشقيقين، تتمتع بخصوصية لدى الشعبين، وشدد الرئيس خلال استقباله أمس وزير خارجية السودان على كرتى، على الأهمية الحيوية للمعبر البرى "قسطل أشكيت"، الذى تم افتتاحه رسميًا منذ أيام، لإنعاش حركة التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة استثمار التقارب الرسمى والشعبى بينهما لدفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، ولاسيما التنمية الزراعية عبر تطوير مجتمعات زراعية متكاملة لا تقتصر فقط على الزراعة، وإنما توفر ظهيراً عمرانياً يستوعب النمو السكانى الطبيعى.

ونشرت جريدة "الأخبار"، فتح الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، النار على الشركات المحلية فى تعاملاتها الضريبية، مشيرًا إلى أن نظام الضريبة الحالى يؤدى بالتبعية إلى التهرب الضريبى، لافتًا الانتباه إلى أن المجتمع المصرى بطبعه غير منضبط ضريبيًا، جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها على هامش مشاركته فى مناقشة رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة المنوفية، مضيفًا أن الإنسان بطبعه كاره للضرائب ولا أدعى أن الشركات الأجنبية فى مصر أكثر التزامًا من الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن هناك تمييزًا فى فرض الضريبة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، موضحًا أن المصلحة أعدت نظامًا مبسطًا لجذب الممولين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، لخدمة الاقتصاد القومى، وأن حجم المتأخرات الضريبية بلغ 600 مليار جنيه.

وأبرزت جريدة "المصرى اليوم"، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، اختيار التحالف المصرى – الكندى العالمى لتنفيذ خط القطار المعلق "مونوريل"، الذى يربط بين مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية 1,5 مليار دولار من خلال قرض تسدده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 14 عامًا، على أن يبدأ التنفيذ يناير 2016 لمدة 30 شهرًا، وقال مدبولى، خلال اجتماعه مع المهندس هانى عازر، مستشار رئيس الوزراء للنقل أمس، إنه تمت الموافقة على العرض المالى والفنى للتحالف العالمى المصرى، الذى تمثله شركة "بومباردير" الكندية العالمية، التى نفذت العديد، بجانب شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم.

وحصلت جريدة "الشروق" على تصريحات خاصة من رئيس قطاع الآثار محمود عفيفى، أكد خلالها أن شرطة السياحة والآثار تواصل التحقيق فى واقعة الصور التى التقطتها ممثلة إباحية أمريكية تدعى كارم دى لوز، منذ أيام فى منطق الأهرامات، وقال "عفيفى" لـ"الشروق"، أنها صورة عادية لسائحة دخلت الصحراء المحيطة بالأهرامات عبر جمل أو سيارة دفع رباعى بعيدًا عن الأمن، والتقطت صورًا ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ثم كتبت على صفحتها، أنها تحب مصر وعمرها ما تسىء لها، مضيفاً بأن هناك متربصين بوزارة الآثار يتعمدون تشويهها ولا يعلم لماذا؟.

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