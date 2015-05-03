فؤاد بدراوى يغلق الهاتف على الهواء وينسحب من مداخلة مع "البيت بيتك"

قال فؤاد بدراوى القيادى بتيار إصلاح الوفد، إنه لا يوجد أية انشقاقات أو انقسامات داخل الحزب بل يوجد خلل داخل المنظمة الحزبية ومن الطبيعى أن نقوم بمعالجة هذا الخلل.

وعن قرار وقف عضويته بالحزب أكد "بدراوى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان إنجى أنور ورامى رضوان أن هذا قرار باطل ومنعدم، كون الهيئة العليا لم تجتمع بكامل هيئتها أى أن النصاب القانونى لها لم يكتمل وبالتالى القرار الصادر باطل.

فيما قاطعه محمد عبد العليم داوود، البرلمانى السابق، خلال استضافته بالبرنامج قائلاً: "إنه تم إبلاغ جميع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لجلسة طارئة ولكنهم رفضوا الحضور، الأمر الذى نفاه "بدراوى" تماماً، مؤكداً أن "هذا حديث عار تماماً من الصحة"؛ وذكر قائلاً: "أنا بكتفى بهذا القدر شكراً"، وبعدها أغلق الهاتف.

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