بالصور.. حملة أمنية لشرطة النقل لإزالة إشغالات الباعة بمحطات المترو

قاد اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملة أمنية موسعة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والأمن المركزى، مساء أمس السبت، لضبط كل صور الخروج عن القانون، والتى من أهمها إزالة الباعة من أمام محطات المترو والقطارات، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، لضبط كل المشتبه فيهم من الخارجين عن القانون.

وبدأ جاد الحق الحملات بمحطة سراى القبة، حيث تلاحظ له أثناء دخوله المحطة وجود عامل نظافة يعمل أمام مدخل المحطة لاستجداء جموع الركاب فطلب منه الانصراف كما تلاحظ وجود 2 متسولين جالسين أمام مدخل المحطة – طلب منهما الانصراف – وبائع فاكهة أمام باب المحطة يعوق حركة جموع الركاب أثناء الدخول والخروج من المحطة فطلب منهم الوقوف بمكان خارج حرم مدخل المحطة، ثم التقى الخدمات المعينة بالمحطة وقام بالتنبيه عليهم باليقظة التامة وحسن معاملة الجمهور وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

كما استقل مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات القطار مع جمهور الركاب، مروراً بمحطات " حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – المطرية - عين شمس – عزبة النخل – المرج – المرج الجديدة"، وأشرف على حملة الإزالة على الباعة الجائلين بمحطة المرج الجديدة والتى تعوق تحركات جموع الركاب، ثم تفقد بعض الأشخاص الذى تم ضبطهم بنقطة المحطة ومناقشتهم، وحثهم على عدم ارتكاب تلك الأفعال مرة أخرى والحفاظ على ممتلكات الدولة.

كما تفقد جاد الحق، حملة الإزالة بمحطة عزبة النخل أمام المداخل من الخارج وحملة الإزالة أمام محطة الدمرداش وكان برفقة مجموعة من الأقوال الأمنية، وقوات الانتشار السريع التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ثم استقل القطار مرة أخرى مع الركاب لاستشعار الحالة الأمنية أثناء سير القطارات وفحص مشاكل الركاب.

وأثناء تواجد اللواء سيد جاد الحق، بمحطة الشهداء توجهه إلى نقطة الشرطة لفحص الأشخاص الذين تم ضبطهم، دخلت راكبة وشقيقتها وراكب مضبوط بمعرفة الشرطة تدعى التحرش بها أمام شباك التذاكر بالمحطة، وعلى الفور أمر بفحص الكاميرات ومراجعتها للوقوف على صحة البلاغ، وتبين من الفحص أن المشكو فى حقه أثناء مروره اصطدم بالشاكية دون قصد للاستعجال والزحام، وتم تحرير مذكرة صلح بناءً على رغبة الطرفين وانصرف بسلام.

كما استقل مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات القطار للخط الثانى لمترو الانفاق من الشهداء مرور اً بمحطة "العتبة – محمد نجيب – الأوبرا - الدقى – البحوث – جامعة القاهرة – فيصل – الجيزة"، وتفقد محطة مترو الجيزة والأرصفة، وتأكد من حسن انتظام الخدمات وخطوط سير الحملة القائمة، ثم توجهه إلى محطة سكك حديد الجيزة وأثناء تفقدها أبلغته القوة المتواجدة بضبط حارس عقار بفيصل يحمل سلاح خرطوش ومعه طلقات عيار 12م ملفوفة داخل بطانية، ثم كافأ الضابط ومساعد الشرطة اللذين قاما بضبط المتهم.

وتفقد اللواء جاد الحق عقب ذلك الحالة الأمنية بموقف أتوبيسات هيئة النقل العام بالعباسية أعلى محطة العباسية، والحملات التى استهدفت منع وضبط كل المخالفات من التعديات والنشل بالإكراه والباعة الجائلين والمتسولين والتدخين داخل أتوبيس هيئة النقل العام، والمتهربين من دفع رسوم استقلال الأتوبيس وحاملى الأسلحة، ومنع دخول أى أجسام غريبة أو قابلة للاشتعال وكل صور الخروج عن القانون.



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