حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/5/3

يتميز أصحاب برج العقرب بأنهم غامضون، وطموح وصاحب ذكاء حاد وشخصية قوية.. برجك العقرب يجلب لك المال والشهرة والنجاح الادبى والمادى والحظ، والحفظ من الحوادث والسلطة والغلبة والانتصار.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تتأخر بعض أعمالك ومشاريعك عن المهلة المحددة وتقع فى مأزق صعب.
>تشعر بالتوتر والخجل لدى لقاء شخص يثير إعجابك.
>تتم دعوتك إلى مناسبة اجتماعية فلا تترد فى حضورها، قد تفتح أمامك آفاقًا جديدة.
توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب
مهنيًا:
>تتأخر بعض أعمالك ومشاريعك عن المهلة المحددة وتقع فى مأزق صعب.
عاطفيًا:
>تشعر بالتوتر والخجل لدى لقاء شخص يثير إعجابك.
اجتماعيًا:
>تتم دعوتك إلى مناسبة اجتماعية فلا تترد فى حضورها، قد تفتح أمامك آفاقًا جديدة.