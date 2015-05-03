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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/3

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/3 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/3
رقم الحظ لأصحاب الجوزاء هو الرقم 5، وينتظر أصحاب البرج على مدار العام عملًا كثيرًا وعروضًا وتفاصيل متعبة فى بعض الأحيان، قد تبدأ يومًا من العلاقات العاطفية الخاصة والمميزة فتتم لقاءات مهمّة، إذا كنت عازبًا، وتتعرف إلى الحبيب فى أثناء حفلة اجتماعية أو مناسبة أو سهرات أو لقاءات عائلية، وربما فى أماكن اللهو والترفيه أو فى أثناء تأديتك خدمة لبعضهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب الأحد

مهنيًا:


>تسيطر على الأوضاع العملية وسط أجواء إيجابية وتقدير من الزملاء.

عاطفيًا:


>تعيش حالة من البلبلة العاطفية وتراوح مكانك وتختار العزلة والانطواء.

اجتماعيًا:


>تُثار مشكلة مع أحد أفراد العائلة تتعلّق بأحد بخياراتك الشخصية.

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مصر 365

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