حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/3

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجوزاء الأحد

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عاطفيًا:

اجتماعيًا:

رقم الحظ لأصحاب الجوزاء هو الرقم 5، وينتظر أصحاب البرج على مدار العام عملًا كثيرًا وعروضًا وتفاصيل متعبة فى بعض الأحيان، قد تبدأ يومًا من العلاقات العاطفية الخاصة والمميزة فتتم لقاءات مهمّة، إذا كنت عازبًا، وتتعرف إلى الحبيب فى أثناء حفلة اجتماعية أو مناسبة أو سهرات أو لقاءات عائلية، وربما فى أماكن اللهو والترفيه أو فى أثناء تأديتك خدمة لبعضهم.>تسيطر على الأوضاع العملية وسط أجواء إيجابية وتقدير من الزملاء.>تعيش حالة من البلبلة العاطفية وتراوح مكانك وتختار العزلة والانطواء.>تُثار مشكلة مع أحد أفراد العائلة تتعلّق بأحد بخياراتك الشخصية.