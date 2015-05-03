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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/5/3

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/5/3 حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/5/3
شديد الحساسية فى أنك تستشعر على الفور أحاسيس الآخرين واحتياجاتهم. فأنت حقل مشاعر حيّة ولا حدود للمعلومات التى يمكن لحواسك غير المرئية التقاطها. فأنت مدرك التيارات التحتية الغامضة التى تتدفق من تحت سطح الحياة، التى نعرفها ونراها فى كل يوم. ونتيجة ذلك تنقل إليك درجة حدسك السامية معرفة لا يمكن للآخرين التوصل إليها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب

مهنيًا:


>تبدو متطلبًا ومتطرفًا فى حرصك على الكمال، إلا أنك تتلقى أقل مما تطلب.

عاطفيًا:


>تزيد متطلبات الشريك وتجد نفسك غير قادر على تلبيتها كلها.

اجتماعيًا:


>تُلام على بعض التصرفات، يحاول أحد الأقرباء منعك من القيام بخطوة يراها خطيرة. يحيطك الأصدقاء برعايتهم وقد تتعرّف عبرهم إلى من تشاطره القواسم المشتركة.

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مصر 365

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