حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/5/3

القوس يرمز إلى السفر، التفاؤل، التعليم العالى، عدم الالتزام بالقوانين، عدم المسئولية. كوكبك الحاكم جوبيتير يجعلك برجك متفائلًا مرحًا مستقلًا، ويجلب لك المال والشهرة والحب، ويساعدك على الكسب السريع والنجاح فى الصفقات. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس عاطفيا ومهنيا مهنيًا:

>تحصل على ترقية قريبًا، أو على منصب أو كسب مادى كبير. عاطفيًا:

>مفاجأة عاطفية مميزة تفرح قلبك فاستعد لها. اجتماعيًا:

>تسعد بتغيير عادات سيئة وتتوصل إلى قناعات جديدة تقربك من المحيطين بك.

شبكةعيونالإخبارية

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