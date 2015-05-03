توقعات الأبراج يوم الأحد 2015/5/3

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/5/3

أصحاب برج الحمل تتمتع بمظهر جذاب وتبدو متألقا جدا اليوم. تلاحظ بعض التغيير فى حياتك إلى الأفضل بعد فترة من الملل والكآبة والحزن دامت لأكثر من أسبوع. القرارات التى اتخذتها خلال الأسبوع الماضى سليمة فلا تحاول التراجع عنها. من السهل جدا التواصل مع الآخرين.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الحمل

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حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/3

>الكثير من الأمور التى لا تحتمل التأجيل يجب أن تتعامل معها اليوم، أوضاعك فى أفضل حال والأمور فى تحسن مستمر.>أعطى قرارك بشكل نهائى ولا تدع الحبيب ينتظر أكثر، عليك أن تكون أنت المبادر إلى المصالحة مع الحبيب.

الثور هو الثروة وهى ليست المتمثلة فى المال والممتلكات والمقتنيات المادية فحسب، بل ثراء الروح أيضًا، يرمز إلى المال، قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء، العناد، الجشع يتحكم الثور فى كل شىء فى الحياة المرئية التى نراها ونلمسها ونسمعها ونشمها ونذوقها الأرض والبحر والجو وكل شىء نعتبره حقيقيًّا فى العادة. هو رمز التدبير والادخار.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور اليوم الأحد

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/3

>يسبّب لك فشل مشاريعك تعبًا نفسيًا.. لا تيأس فالمستقبل أمامك واعد.>يعبّر لك الحبيب عن يأسه فى إصلاحك وفى مساعدتك على توضيح مشاعرك.>يبعد غرورك الآخرين عنك، كن أكثر تواضعًا خصوصًا مع الأصدقاء.

رقم الحظ لأصحاب الجوزاء هو الرقم 5، وينتظر أصحاب البرج على مدار العام عملًا كثيرًا وعروضًا وتفاصيل متعبة فى بعض الأحيان، قد تبدأ يومًا من العلاقات العاطفية الخاصة والمميزة فتتم لقاءات مهمّة، إذا كنت عازبًا، وتتعرف إلى الحبيب فى أثناء حفلة اجتماعية أو مناسبة أو سهرات أو لقاءات عائلية، وربما فى أماكن اللهو والترفيه أو فى أثناء تأديتك خدمة لبعضهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجوزاء الأحد

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/5/3

>تسيطر على الأوضاع العملية وسط أجواء إيجابية وتقدير من الزملاء.>تعيش حالة من البلبلة العاطفية وتراوح مكانك وتختار العزلة والانطواء.>تُثار مشكلة مع أحد أفراد العائلة تتعلّق بأحد بخياراتك الشخصية.

شديد الحساسية فى أنك تستشعر على الفور أحاسيس الآخرين واحتياجاتهم. فأنت حقل مشاعر حيّة ولا حدود للمعلومات التى يمكن لحواسك غير المرئية التقاطها. فأنت مدرك التيارات التحتية الغامضة التى تتدفق من تحت سطح الحياة، التى نعرفها ونراها فى كل يوم. ونتيجة ذلك تنقل إليك درجة حدسك السامية معرفة لا يمكن للآخرين التوصل إليها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج السرطان

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/3

>تبدو متطلبًا ومتطرفًا فى حرصك على الكمال، إلا أنك تتلقى أقل مما تطلب.>تزيد متطلبات الشريك وتجد نفسك غير قادر على تلبيتها كلها.>تُلام على بعض التصرفات، يحاول أحد الأقرباء منعك من القيام بخطوة يراها خطيرة. يحيطك الأصدقاء برعايتهم وقد تتعرّف عبرهم إلى من تشاطره القواسم المشتركة.

يتميز أصحاب برج الأسد بالكرم البالغ، يرفضون المساعدة ولا يقبلونها إلا مُكرهين وفى حالات استـثـنائية، ومقابل ذلك لا يردون محتاجًا ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله، ودائما ما يتميزون بالصرامة والحزم فى تعاملاتهم العملية.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد

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حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/5/3

>تواكب هذا اليوم التطورات من دون اعتراض، لكن بعض التحديات القانونية أو الإدارية قد تكون عابرة ولا تؤثر فى الأجواء المهنية إطلاقًا.>حضّر نفسك ليوم من الغليان، حيث تعيش خلاله معاناة عاطفية وتتعرّض لخيانة ثقة أو لإهمال غير متعمّد.> تمالك نفسك لأن الانهيار العصبى والمعنوى أسوأ من أى انهيار آخر.

محب للعلم، فصيح، متحدث لبق مع الميل للنقد اللاذع، مزاجك عصبى وميال إلى العناد، ومن خصائصك الإحساس بالواقع. كوكبك الحاكم مركور، يسعدك دائمًا أن تعلم أن العمل يجرى على خير ما يرام، أو أن أزمة ما فى العمل قد انتهت. تضايقك ضغوط المسئولين عليك وتؤثر فيك إلى الحد الذى يجعلك لا تسمح لنفسك بالوقت الكافى ولا بالوسائل التى تساعدك على الاسترخاء أو الاستمتاع بالحياة.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء الأحد

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حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/5/3

>توقع ارتباط مهم يشكل نقطة انطلاق جديدة نحو طموحك المهنى.>يصعب عليك، إذا كنت عازبًا، أن تلتزم بعلاقة واحدة بسبب خوفك من الارتباط.>تعقد صداقات جديدة مهمة ويحل الاطمئنان فى قلبك مكان القلق والريبة.

الميزان هو برج العلاقة الإنسانية والزواج والمساواة والعدل. فهو يرمز إلى حاجة فرد إلى آخر والقدرة على الاهتداء إلى النور وإلى الحب الذى يمنح الحياة فى العلاقة بفرد آخر، هو الاتحاد على أى مستوى كان فكرى أو عاطفى أو متعلق بالعمل وهو انتشار الذات رغبة فى الاهتداء إلى الشريك الذى يقاسمه أفراحه. هو القدرة على التعرف على احتياجات الآخرين وتطوير قدراتنا فى مجال الدبلوماسية وسلامة الذوق والتهذيب إلى أقصى الحدود.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان عاطفيا ومهنيا

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/5/3

>فترة مليئة بالمفاجآت السارة. صفقة رابحة تنعش وضعك المالى، سيحالفك النجاح فى شتى الميادين التى تخوضها.>على الرغم من استياء الحبيب من تصرفاتك وقساوتك عليه، تصر على معاملته بالخشونة نفسها وعدم المبالاة.>تأخذ قرارًا حاسمًا يكون لمنفعتك الشخصية.

يتميز أصحاب برج العقرب بأنهم غامضون، وطموح وصاحب ذكاء حاد وشخصية قوية.. برجك العقرب يجلب لك المال والشهرة والنجاح الادبى والمادى والحظ، والحفظ من الحوادث والسلطة والغلبة والانتصار.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب

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حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/5/3

>تتأخر بعض أعمالك ومشاريعك عن المهلة المحددة وتقع فى مأزق صعب.>تشعر بالتوتر والخجل لدى لقاء شخص يثير إعجابك.>تتم دعوتك إلى مناسبة اجتماعية فلا تترد فى حضورها، قد تفتح أمامك آفاقًا جديدة.

القوس يرمز إلى السفر، التفاؤل، التعليم العالى، عدم الالتزام بالقوانين، عدم المسئولية. كوكبك الحاكم جوبيتير يجعلك برجك متفائلًا مرحًا مستقلًا، ويجلب لك المال والشهرة والحب، ويساعدك على الكسب السريع والنجاح فى الصفقات.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس عاطفيا ومهنيا

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/5/3

>تحصل على ترقية قريبًا، أو على منصب أو كسب مادى كبير.>مفاجأة عاطفية مميزة تفرح قلبك فاستعد لها.>تسعد بتغيير عادات سيئة وتتوصل إلى قناعات جديدة تقربك من المحيطين بك.

دائم الشباب.. يرمز الجدى إلى دمج العقل فى الحياة ودمج العمق فى الحب. الثبات والمسئولية عبر الإخلاص سمات مميزة لهذا القطاع من دائرة الأبراج مع إدراك لا يُنكر أو يكبح للنجاح والشهرة والشرف. الجدى هو أوج أحلامنا الأرضية وقمة حياتنا فى العالم هو سيادة الفهم وتحقق الأحلام.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/3

>‏يحمل إليك أحد الأشخاص أنباء سارة وقد تبدأ بتأسيس مستقبلك المهنى.>كلمة منك تجرح مشاعر الشريك وقد تكون السبب فى تخليه عنك.>فترة ملائمة لإزالة التشنجات والتساؤلات التى لم تجد لها الأجوبة.

يتسم أصحاب برج الحوت بأنه شخص صادق، وفى وصاحب ولاء، مبدئى، مبتكر، مستقل وذكى، وعيوبه تكمن فى أنه عنيد، يقف ضد الأمور، مشاكس، غير متوقع التصرفات، غير عاطفى وله استقلاليته، كما أنه لا يحب التفنن فى تناول الأطعمة لكنه يتناول وجبتين.

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على المستوى العاطفى والمهنى

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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/5/3

>أنت موهوب ولكن تشغل بالك مشكلة طارئة. لا تهتم، تعرف الطريق للوصول إلى بر الأمان.>تميل إلى اللهو والتسلية أكثر من الارتباط الحقيقى.>لا تتخاذل أمام المصاعب وأفعل ما يتطلبه الأمر لمعالجة المشكلة التى تواجهها مع العائلة، إبق على حذرك فهذا اليوم دقيق تحتاج فيه إلى دعم للنجاح. توقع مفاجأة من العيار الثقيل تحدث لك صدمة إيجابية.

الحوت هو برج المحبة الروحية، العالمية، كوكبه الحاكم جوبيتير ونبتون، هو الايمان غير المشوش الصابر والغافر وفى هذا قدرة الحوت على الانضباط وقوة الاحتمال، هو الخيال واللا واقع، حالة الحياة فى مملكة كبيرة من الشعر والموسيقى والخيال. سلبى متعاطف.

توقعات كارمن شماس لبرج الحوت

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>من المحتمل أن توقع على عقد أو أن تحصل على ترقية تعزز وضعك المالى وترفع معنوياتك، تقدّم عملًا ناجحًا وتلقى التقدير والاحترام.>تعاود التواصل مع الشريك، على الرغم من تباين الآراء بينكما.>تحاط بأشخاص يفهمونك ويقدرون أوضاعك وهم قادرون على مؤازرتك.