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حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/3

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حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/3 حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/3

الثور هو الثروة وهى ليست المتمثلة فى المال والممتلكات والمقتنيات المادية فحسب، بل ثراء الروح أيضًا، يرمز إلى المال، قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء، العناد، الجشع يتحكم الثور فى كل شىء فى الحياة المرئية التى نراها ونلمسها ونسمعها ونشمها ونذوقها الأرض والبحر والجو وكل شىء نعتبره حقيقيًّا فى العادة. هو رمز التدبير والادخار.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور اليوم الأحد

مهنيًا: يسبّب لك فشل مشاريعك تعبًا نفسيًا.. لا تيأس فالمستقبل أمامك واعد.

عاطفيًا: يعبّر لك الحبيب عن يأسه فى إصلاحك وفى مساعدتك على توضيح مشاعرك.

اجتماعيًا: يبعد غرورك الآخرين عنك، كن أكثر تواضعًا خصوصًا مع الأصدقاء.

 

 

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