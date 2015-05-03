سعود بن عبدالمحسن يرعى حفل تخريج طلاب جامعة حائل.. اليوم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب جامعة حائل الحاصلين على درجة البكالوريوس، الذين يبلغ عددهم أكثر من 2500 طالب، بساحة قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وقال مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم: إنه بفضل الله وكرمه تزف الجامعة إلى الوطن شبابا مؤهلين تأهيلاً كاملاً لدخول سوق العمل ومواجهة تحدياته بخلق الإبداع والابتكار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، بعدما بذلت الجامعة كافة جهودها لتزف للوطن أكثر من 5000 خريج وخريجة بكافة التخصصات التي أتاحتها الجامعة.

وأضاف البراهيم: جامعة حائل سخرت إمكانياتها وعقدت شراكات مع شركات عالمية ومؤسسات حكومية لتوفير البيئة العلمية في الجامعة لطلابها وطالباتها لتأهيلهم التأهيل الكامل في صناعة مستقبل مشرق للوطن وعلى سبيل المثال لا الحصر اتفاقياتنا مع برنامج بوابة إم آي تي للرواد، ومع برنامج مسرعات الأعمال، وبرنامج منصة إرشاد الرواد، وبرنامج حاضنة الأعمال للرواد، وبرنامج التجمعات الصناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج منظومة البنية الأساسية لريادة الأعمال والابتكار، والاتفاقية الثنائية بين جامعة حائل وشركة المراعي، واتفاقية مركز رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية، وتوقيع اتفاقيات مع أربع من أكبر الشركات العالمية في مجال الكمبيوتر والتقنيات الحديثة وهي شركات ما يكروسوفت، وأوراكل، وإي إم سي، وسيسكو.

ووصف البراهيم هذه الاتفاقيات أنها تضع طلاب وطالبات الجامعة في مرحلة جديدة وضمن خيارات عديدة لتحديد مستقبلهم والطرق الأفضل لخدمة وطنهم من خلالها، وتفعيل اقتصاد المنطقة عبر بوابة طلابها الرواد في مشروعاتهم المستقبلية، التي تتوافق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومع خطط وزارة التعليم لتواكب النقلة النوعية والكبيرة التي تشهدها الوزارة بقيادة الوزير الدكتور عزام الدخيل.

وأشار الدكتور البراهيم إلى أن جامعة حائل حققت تقدما ملحوظا في مصاف الجامعات العالمية، وذلك من خلال بحوثها المقدمة، وقد مولنا مشروعات بحثية بلغت 117 بحثاً بتكلفة فاقت 5 ملايين ريال، من ضمنها 23 بحثاً مقدماً من طلابنا وطالباتنا، وبيّن البراهيم أن الجامعة أعلنت عن جائزة تشجيعية ستقدم سنوياً للباحثين المتميزين من أعضاء هيئة التدريس من جامعة حائل.

وثمن مدير الجامعة دعم سمو أمير منطقة حائل المتواصل لمسيرة الجامعة في جميع مناسباتها وحرصه على مشاركة أبنائه مناسبتهم السعيدة، والذي يأتي امتدادا للدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وولي ولي العهد -حفظهم الله- للتعليم بالمملكة، وإيمانهم بأن دور العلم رئيس في ارتقاء الأمم.

واختتم الدكتور البراهيم حديثه سائلاً الله أن يوفق أبناء وبنات المنطقة في خطواتهم الأولى نحو مستقبل مشرق بإذن الله، وعليهم أن يعلموا بأن علاقتهم بالجامعة لم تنتهِ بمجرد تخرجهم منها، ونحن في خدمتهم متى أرادوا ذلك، وهي منارة للعلم بإمكانهم أن يستفيدوا منها عبر كلياتها وأنشطتها وبرامجها الدائمة.

فيما أشار وكيل جامعة حائل للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور راشد الحمالي إلى أن جامعة حائل تُعد أحد أهم ركائز ودعائم بناء المجتمع الحائلي، وذلك ضمن الشركات المجتمعية التي قدمتها الجامعة للمجتمع، فيما أكد على أن جامعة حائل حرصت على جعل مخرجاتها ذات مستويات متميزة، وذلك بما تعلمه الخريجون فيها من مهارات ومعرفة، استخدمت فيها الجامعة آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لتدريب أبنائها الطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس على أرقى المواصفات العالمية.

وأضاف الحمالي أن جامعة حائل تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من طلاب الجامعة برعاية كريمة من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وبهذه المناسبة أقدم جزيل الشكر إلى أمير المنطقة على تشريفه هذا الكرنفال الكبير، والشكر موصول أيضا إلى مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وعمداء الكليات، كما أبارك لجميع الخريجين والخريجات، سائلا الله لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.

كما ثمن عميد شؤون القبول والتسجيل بجامعة حائل الدكتور الأدهم اللويش رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل لحفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب الجامعة، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه الرعاية وتشريف سموه ومشاركته فرحة الخريجين، وقال: نحن في عمادة شؤون القبول والتسجيل سعداء بتتويج الطلاب في يوم تخرجهم من مختلف التخصصات والمستويات.

وأكد اللويش حرص الجامعة على تمييز حفل التخرج بما يليق براعي الحفل وبالجامعة وعراقتها وما أتيح لها من إمكانات مادية وبشرية جعلتها في مقدمة الجامعات السعودية، منوهاً إلى أن فرحة الجامعة كبيرة بتخريج هذه الدفعة، ولكن الفرحة الأكبر بالنسبة لمسؤولي الجامعة أن يشاهدوا طلابهم وطالباتهم في سوق العمل ينافسون أقرانهم في الجامعات الأخرى لخدمة هذا الوطن.

فيما قال الدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع وعميد معهد البحوث بالجامعة، إن منطقة حائل قادرة على استيعاب خريجي وخريجات الجامعة، ونحن في الجامعة أعددنا شبابا وشابات قادرين على صنع الفارق في سوق العمل وتقديم الجديد فيه، والاستفادة مما تعلموه خلال سنوات دراستهم وتطبيقهم الميداني إلى تشكيل علامة فارقة في المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي سوف يعملون بها من خلال ابتكاراتهم وإبداعهم.

واعتبر الدكتور الفوزان أن خريجي وخريجات جامعة حائل وجدوا البيئة العلمية المناسبة لدعمهم في مختلف التخصصات التي درسوا فيها من خلال البرامج والندوات والدورات التدريبية التي قدمت لهم، والتي تتيح لهم معرفة احتياجات سوق العمل، ما يعكس قدرتهم -بإذن الله- في الالتحاق بأعمالهم، وأن الجامعة خصصت برامج لرواد الأعمال سيستفيد منها الدارسون حالياً في الجامعة للالتحاق بها وبإمكان الخريجين الالتحاق بها، بعدما وقعت الجامعة العديد من الشراكات النوعية التي ستسهم بإذن الله في وضع الجامعة في مكانة علمية مرموقة.

من جهته، هنأ صالح بن غنام الحربي مسجل الجامعة، الخريجين والخريجات من جامعة حائل متمنيا لهم التوفيق والسداد، وأكد الحربي أن الطالب منذ قبوله في الجامعة وحتى تخرجه مر بعدة مراحل بدءاً من القبول ومن ثم تسجيل المقررات، مضيفا، انه أتيح للطالب أو الطالبة خلال دراسته الجامعية، حرية اختيار مقرراته وفقا للخطة الدراسية التي استلمها عند تخصيصه في أحد أقسام الجامعة الأكاديمية، مشيرا الحربي، إلى أن الطالب يجب أن ينهي عددا من الساعات للحصول على درجة البكالوريوس تختلف من تخصص إلى آخر.

من جهة أخرى، هنأ سالم النخيش مدير الوثائق في الجامعة الخريجين والخريجات، الذين أكملوا متطلبات التخرج في الفصل الماضي، أو الذين سينهونها في نهاية الفصل الحالي أو الفصل الصيفي المقبل، مشيرا إلى أن إدارة الوثائق تقوم وبشكل مستمر باستقبال بيانات الطلاب والطالبات الذين أكملوا الساعات المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس، ومن ثم العمل على إعداد وثيقة التخرج، واستكمال آلية منحها للطالب من الإدارات المعنية، موضحا أنه يتم كل فصل دراسي إعلان موعد لتسليم الخريج أو الخريجة وثيقة التخرج من خلال إدارة الوثائق والخريجين بعمادة القبول والتسجيل للطلاب أو من خلال وكالة عمادة القبول والتسجيل للطالبات.

من جانبه؛ ذكر رئيس لجنة تنظيم برنامج حفل التكريم ومسيرة الخريجين الأستاذ خالد البايح، أنه تم توزيع بشوت التخرج بمقر قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية على طريق حائل - الخطة، شمال مؤسسة صوامع الغلال، وتم توزيع أكثر من 1500 بشت تخرج حتى نهاية الأسبوع، فيما لايزال استقبال الطلاب لبشوت التخرج حتى قبل الحفل.