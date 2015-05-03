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حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/3

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/3 حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/3

يتميز أصحاب برج الأسد بالكرم البالغ، يرفضون المساعدة ولا يقبلونها إلا مُكرهين وفى حالات استـثـنائية، ومقابل ذلك لا يردون محتاجًا ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله، ودائما ما يتميزون بالصرامة والحزم فى تعاملاتهم العملية.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد

مهنيًا: تواكب هذا اليوم التطورات من دون اعتراض، لكن بعض التحديات القانونية أو الإدارية قد تكون عابرة ولا تؤثر فى الأجواء المهنية إطلاقًا.

عاطفيًا: حضّر نفسك ليوم من الغليان، حيث تعيش خلاله معاناة عاطفية وتتعرّض لخيانة ثقة أو لإهمال غير متعمّد.

صحيًا: تمالك نفسك لأن الانهيار العصبى والمعنوى أسوأ من أى انهيار آخر.

 

 

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