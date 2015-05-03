مقتل مزارع بطلق ناري اثناء عبث نجل شقيقه فى سلاح ناري المنيا

شهدت قرية تندة التابعه لمركز ملوي حادث مقتل مزارع علي يد نجل شقيقة اثر خروج طلقة طائشه من سلاح كان بحوزته اثناء عبثه به وهما في طريقهما لري الأرض الزراعيه.

>تلقي اللواء محمد الهلباوي مدير امن المنيا إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بوصول مزارع لمستشفى ديرمواس العام جثه هامده.

>و بالانتقال والفحص تبين أن الجثه لمزارع يدعي عماد ح-م 39 سنه فلاح ومقيم بنجع هريدي بقرية تنده بمركز ملوى جنوب المنيا متأثرا بإصابته يطلق ناري بالصدر وتبين أن المتهم بقتله هو نجل شقيقه شهاب ن-ح 13 سنه أثناء عبثه بسلاح ناري ملكا للمجني عليه خرجت رصاصه عن طريق الخطأ أودت بحياة عمه وتحرر محضر بالواقعة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365