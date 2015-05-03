ضبط 12 متهما وأسلحة نارية وبيضاء ومخدرات فى حملة أمنية ببنى سويف

تمكنت مديرية أمن بنى سويف خلال حملة تفتيشية ومرورية شنتها بإشراف اللواء محمد أبوطالب مدير الأمن من ضبط كل من :شعبان ح م 49 سنة - فلاح مقيم بنى وركان - مركز العدوة - وبحوزته فرد خرطوش بدائرة مركز سمسطا ، أشرف ح ك 26 سنة - عامل مقيم قرية منقريش - مركز بنى سويف وبحوزته 150 جرام حشيش و900 جنيها حصيلة الاتجار وهاتف محمول، أحمد ر م عاماً - عاطل مقيم شارع صلاح سالم - بندر بنى سويف بحوزته 60 جرام بانجو، رجب ك م 21 - عاطل مقيم الجزيرة المرتفعة بندر بنى سويف بحوزته 196 زجاجة بيرة ستيلا، رجب م وشهرته شعبان ، 50 سنة عاطل مقيم الغمراوى وبحوزته 200 زجاجة بيرة إستيلا و36 زجاجة بلاك بيل.

كما نجحت الحملة التى قادها اللواء رضا طبلية نائب مدير الأمن وشارك فيها رؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة ومكافحة المخدرات بالمحافظة المقدمان محمد الخولى ومصطفى منتصر، الرائد محمود الشريف، أحمد مكى ، أحمد عبداللطيف ، محمد إبراهيم ، مصطفى أبوعقرب ، عبدالله السنوسى، و هشام جلال فى إلقاء القبض على: أحمد م ف وشهرته "الحلو" 32 سنة - عاطل، الغمراوى - بندر بنى سويف، مطلوب لاتهامه فى قضية شروع فى قتل، عمرو ط 33 سنة - جزار ، المرماح - بندر بنى سويف مطلوب فى اتجار بالذخيرة، وصفاء ص ر 32 سنة - مروة ش ر 25سنة - ربتى منزل مقيمتان بندر بنى سويف مطلوبتان فى جنحة مشاجرة، ومحمد عثمان محمد سن 32 - عاطل مقيم الجزيرة المرتفعة، بندر بنى سويف، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد، ومحمد ع ح 29 سنة – عاطل، مقيم خلف الثانوية العسكرية، بندر بنى سويف محكوم عليه 10 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه و محمد س م 25 سنة – عاطل مقيم المرازيق ،محكوم عليه بالسجن 5 سنوات لإتهامه فى سرقة بالإكراه .