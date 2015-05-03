ضبط مسجل وعاطل بحوزتهما 4 كيلو بانجو بأسوان

ألقت مباحث أسوان السبت القبض على عاطلين أحدهما له معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما حوالى 4 كيلو من مخدر البانجو، تحرر محضر بكل واقعة على حدة تمهيدا للعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت حملة تفتيشية مكبرة تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية قد تمكنت من ضبط المتهم ( أحمد . م ) 38 سنة عاطل والسابق اتهامه فى ( قضية مخدرات وقضية تبديد ) وبحيازته لفافة ورقية كبيرة بداخلها نبات البانجو وزنت حوالى ( 3 ) كجم تقريبا، تحرر عن ذلك المحضر ( 1367 ) إدارى قسم ثان.

كما تم ضبط المتهم ( شاذلى . ا ) 19 سنة عاطل وبحيازته ( 28 ) لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلوجرام و(50) قرصا من مخدر التامول تحرر بذلك المحضر ( 3843 ) إدارى مركز ادفو وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.