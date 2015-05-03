ضبط مسجل وعاطل بحوزتهما 4 كيلو بانجو بأسوان

ألقت مباحث أسوان السبت القبض على عاطلين أحدهما له معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما حوالى 4 كيلو من مخدر البانجو، تحرر محضر بكل واقعة على حدة تمهيدا للعرض على النيابة المختصة للتحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت حملة تفتيشية مكبرة تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية قد تمكنت من ضبط المتهم ( أحمد . م ) 38 سنة عاطل والسابق اتهامه فى ( قضية مخدرات وقضية تبديد ) وبحيازته لفافة ورقية كبيرة بداخلها نبات البانجو وزنت حوالى ( 3 ) كجم تقريبا، تحرر عن ذلك المحضر ( 1367 ) إدارى قسم ثان.
كما تم ضبط المتهم ( شاذلى . ا ) 19 سنة عاطل وبحيازته ( 28 ) لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلوجرام و(50) قرصا من مخدر التامول تحرر بذلك المحضر ( 3843 ) إدارى مركز ادفو وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.