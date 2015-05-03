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وفاة مأمور ضرائب فى مشادة لخلاف على نقل قصابية جرار زراعى بكفر الشيخ

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وفاة مأمور ضرائب فى مشادة لخلاف على نقل قصابية جرار زراعى بكفر الشيخ وفاة مأمور ضرائب فى مشادة لخلاف على نقل قصابية جرار زراعى بكفر الشيخ
توفى سمير محمد 46 سنة، مأمور ضرائب بكفر الشيخ، أمس السبت، نتيجة ارتفاع فى الضغط عقب مناقشة بينه وبين شقيقه "ع.م.ع" وابن شقيقه "ا.ع.م.ع" ونجل شقيقه الثانى "م.ب.ع" لمطالبة المجنى عليه من شقيقه نقل قصابية الجرار الزراعية، من أمام منزله بإحدى قرى كفر الشيخ، حيث ارتفع ضغطه وسقط مغشيا عليه.

وتم نقل جثمان المتوفى لمستشفى كفر الشيخ العام، بتواجد المقدم توفيق جاد رئيس مباحث مركز كفر الشيخ ومعاونه النقيب رامى شرف الدين، وتم إخطار النيابة العامة لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وأكدت زوجة المجنى عليه أن الوفاة طبيعية نتيجة ارتفاع فى الضغط ولم تتهم أحدا فى وفاته.

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مصر 365