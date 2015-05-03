حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/5/3

دائم الشباب.. يرمز الجدى إلى دمج العقل فى الحياة ودمج العمق فى الحب. الثبات والمسئولية عبر الإخلاص سمات مميزة لهذا القطاع من دائرة الأبراج مع إدراك لا يُنكر أو يكبح للنجاح والشهرة والشرف. الجدى هو أوج أحلامنا الأرضية وقمة حياتنا فى العالم هو سيادة الفهم وتحقق الأحلام.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى

مهنيًا: ‏يحمل إليك أحد الأشخاص أنباء سارة وقد تبدأ بتأسيس مستقبلك المهنى.

عاطفيًا: كلمة منك تجرح مشاعر الشريك وقد تكون السبب فى تخليه عنك.

اجتماعيًا: فترة ملائمة لإزالة التشنجات والتساؤلات التى لم تجد لها الأجوبة.

شبكةعيونالإخبارية

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