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' هروب جماعي ' لمجلس إدارة الأهلي عقب السقوط الإفريقي

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' هروب جماعي ' لمجلس إدارة الأهلي عقب السقوط الإفريقي ' هروب جماعي ' لمجلس إدارة الأهلي عقب السقوط الإفريقي

فور ضياع ركلة ترجيح حسام غالي قائد الأهلي أمام المغرب التطواني وخروج المارد الأحمر رسميا من دوري أبطال إفريقيا اختفى أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء من ملعب اللقاء.

فقد خسر الأهلي من المغرب التطواني بركلات الترجيح 4-3 وودع دوري أبطال إفريقيا من دور الـ16 يوم السبت.

وحضر مجلس إدارة الأهلي المباراة بكامل أعضائه، لكن أثناء خوض ركلات الترجيح تحضروا لخروج سريع من الملعب، وحدث ذلك بالفعل فوز ضياع الركلة الأخيرة.

لم يجلس أعضاء مجلس إدارة الأهلي لتهنئة مسوؤلي المغرب التطواني حسبما شاهد مراسل FilGoal.com.

وتحول الأهلي للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية عقب الخروج من دوري الأبطال.

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