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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/5/3

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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/5/3 حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/5/3

الحوت هو برج المحبة الروحية، العالمية، كوكبه الحاكم جوبيتير ونبتون، هو الايمان غير المشوش الصابر والغافر وفى هذا قدرة الحوت على الانضباط وقوة الاحتمال، هو الخيال واللا واقع، حالة الحياة فى مملكة كبيرة من الشعر والموسيقى والخيال. سلبى متعاطف.

توقعات كارمن شماس لبرج الحوت

مهنيًا: من المحتمل أن توقع على عقد أو أن تحصل على ترقية تعزز وضعك المالى وترفع معنوياتك، تقدّم عملًا ناجحًا وتلقى التقدير والاحترام.

عاطفيًا: تعاود التواصل مع الشريك، على الرغم من تباين الآراء بينكما. اجتماعيًا: تحاط بأشخاص يفهمونك ويقدرون أوضاعك وهم قادرون على مؤازرتك.

 

 

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