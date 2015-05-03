حزمة من المشاريع والمرافق المجتمعية في بني ياس

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عزمها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تنفيذ حزمة من المشاريع والمرافق المجتمعية في منطقة شمال بني ياس - شمال الوثبة (المعزز جنوب سابقاً)، حيث بدأت الشهر الجاري تنفيذ حديقة عامة، وذلك وفق مخطط مشاريع عاجلة، ينتهي عام 2017، فيما تعتزم أيضاً إنشاء مجلساً للأهالي، كما تنفذ خلال الفترة، التي تمتد من 15 مايو وحتى 28 يونيو 2015، أعمال صيانة الحواجز الحديدية واللوحات المرورية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الملتقى، الذي نظمته بلدية مدينة أبوظبي الثلاثاء الماضي، بحضور عدد كبير من أهالي المنطقة، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للبلدية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها بهدف تعزيز التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع في أماكن تواجدهم والاطلاع على احتياجاتهم من الخدمات الأساسية، وأيضاً اطلاعهم على المشاريع، التي تنفذ في المنطقة.

وأكد مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أن البلدية تسعى دائماً نحو تعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية والبلدية، وبين هذه المؤسسات والمجتمع من جهة أخرى، مؤكداً الحرص على استثمار هذا الملتقى لتبادل الآراء والإنصات باهتمام إلى أصوات المواطنين ومطالبهم واحتياجاتهم، وكذلك للتعرف على رؤية السكان في مجال تطوير الخدمات في هذه المنطقة المهمة، معرباً عن تطلعه نحو استمرارية فتح قنوات التواصل مع المجتمع سواء على صعيد هذه الملتقيات أو في مقرات العمل الرسمية.

تطلعات المجتمع

وقال في الكلمة الافتتاحية للملتقى، التي ألقاها نيابة عنه عبد الله ناصر الجنيبي مدير مكتب الاستثمار ببلدية مدينة أبوظبي إن مثل هذه الملتقيات تشكل المنبر الصادق لتبادل الأفكار والمقترحات ورسم الخطط للمستقبل ووضع الاستراتيجيات، وتنفيذ المشاريع التي تلامس تطلعات المجتمع، مشيراً إلى أن أبواب المسؤولين في البلدية مفتوحة أمام كل أفراد المجتمع في أي وقت لأن البلدية حريصة على الاستجابة السريعة لكل التطلعات، والارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة إلى المجتمع، وقد تجسد ذلك عملياً من خلال تخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لاستقبال المراجعين والعملاء في مركز خدمة العملاء لتلبية طلباتهم وتجاوز أي معوقات في طريق إتمام معاملاتهم.

حيث تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الأبواب المفتوحة التي أطلقناها، التي تنسجم مع مبادرة الملتقيات، التي نقوم بها بشكل دوري مع المجتمع، وحرص النظام البلدية على تحقيق متطلبات المجتمع. وأشار إلى أن إمارة أبوظبي تمضي بكل ثقة واقتدار على طريق التنمية الشاملة، وتمكين مشروع التطوير على كل الصعد، وذلك بفضل الاستراتيجية الحكيمة والدعم اللامحدود من حكومة أبوظبي لمجمل مشاريع البنية التحتية والخدماتية، مؤكداً أنه لم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقق لولا تضافر جهود المؤسسات وتحقيق التكامل والتعاون مع المجتمع والشركاء.

بنية تحتية

واستعرض علي العماري مدير إدارة خدمات المجتمع بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي عرضاً مفصلاً لأهم مشاريع التنمية والتطوير والخدمات العامة المستقبلية في منطقة شمال الوثبة وشمال بني ياس.

وقال إن إجمالي عدد سكان المنطقة يبلغ حالياً 1723 نسمة، ومن المتوقع أن ترتفع الكثافة السكانية لتصل إلى 2533 نسمة بحلول عام 2020، وصولاً إلى 5418 نسمة بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن إجمالي القسائم السكنية في المنطقة يبلغ 178 قسيمة.

خدمة العملاء

قال علي العماري إن البلدية توفر حزمة من مراكز خدمة العملاء، وتعمل بشكل مستمر على التوسع فيها، حيث أنشأت مؤخراً مركزاً لخدمة العملاء في مركز بوابة الشرق مول بمنطقة بني ياس.

وأشار إلى أن هذه المراكز يعمل بها ما يقارب 170 موظفاً، وتقدم نحو 99 خدمة للجماهير، كما توفر البلدية خدمة توزيع الأغذية المدعومة للمواطنين، حيث تقدم نحو 37 منتجاً بأسعار مخفضة، إضافة إلى توفير خدمة السيارات المتنقلة لكبار السن وذوي الإعاقة، علماً بأن بلدية أبوظبي قدمت خدمات عبر مراكز خدمة العملاء لنحو 400 ألف من عملائها خلال العام الماضي.