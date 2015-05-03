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حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/5/3

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حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/5/3 حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/5/3

أصحاب برج الحمل تتمتع بمظهر جذاب وتبدو متألقا جدا اليوم. تلاحظ بعض التغيير فى حياتك إلى الأفضل بعد فترة من الملل والكآبة والحزن دامت لأكثر من أسبوع. القرارات التى اتخذتها خلال الأسبوع الماضى سليمة فلا تحاول التراجع عنها. من السهل جدا التواصل مع الآخرين.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الحمل مهنيًا: الكثير من الأمور التى لا تحتمل التأجيل يجب أن تتعامل معها اليوم، أوضاعك فى أفضل حال والأمور فى تحسن مستمر.

عاطفيًا: أعطى قرارك بشكل نهائى ولا تدع الحبيب ينتظر أكثر، عليك أن تكون أنت المبادر إلى المصالحة مع الحبيب.

 

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