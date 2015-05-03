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حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/3

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/3 حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/3

يتسم أصحاب بأنه شخص صادق، وفى وصاحب ولاء، مبدئى، مبتكر، مستقل وذكى، وعيوبه تكمن فى أنه عنيد، يقف ضد الأمور، مشاكس، غير متوقع التصرفات، غير عاطفى وله استقلاليته، كما أنه لا يحب التفنن فى تناول الأطعمة لكنه يتناول وجبتين.

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب على المستوى العاطفى والمهنى

مهنيًا: أنت موهوب ولكن تشغل بالك مشكلة طارئة. لا تهتم، تعرف الطريق للوصول إلى بر الأمان.

عاطفيًا: تميل إلى اللهو والتسلية أكثر من الارتباط الحقيقى.

اجتماعيًا: لا تتخاذل أمام المصاعب وأفعل ما يتطلبه الأمر لمعالجة المشكلة التى تواجهها مع العائلة، إبق على حذرك فهذا اليوم دقيق تحتاج فيه إلى دعم للنجاح. توقع مفاجأة من العيار الثقيل تحدث لك صدمة إيجابية.

 

 

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