حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/5/3

محب للعلم، فصيح، متحدث لبق مع الميل للنقد اللاذع، مزاجك عصبى وميال إلى العناد، ومن خصائصك الإحساس بالواقع. كوكبك الحاكم مركور، يسعدك دائمًا أن تعلم أن العمل يجرى على خير ما يرام، أو أن أزمة ما فى العمل قد انتهت. تضايقك ضغوط المسئولين عليك وتؤثر فيك إلى الحد الذى يجعلك لا تسمح لنفسك بالوقت الكافى ولا بالوسائل التى تساعدك على الاسترخاء أو الاستمتاع بالحياة.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء الأحد

مهنيًا: توقع ارتباط مهم يشكل نقطة انطلاق جديدة نحو طموحك المهنى.

عاطفيًا: يصعب عليك، إذا كنت عازبًا، أن تلتزم بعلاقة واحدة بسبب خوفك من الارتباط.

اجتماعيًا: تعقد صداقات جديدة مهمة ويحل الاطمئنان فى قلبك مكان القلق والريبة.

شبكةعيونالإخبارية

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