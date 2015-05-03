حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/5/3

الميزان هو برج العلاقة الإنسانية والزواج والمساواة والعدل.

فهو يرمز إلى حاجة فرد إلى آخر والقدرة على الاهتداء إلى النور وإلى الحب الذى يمنح الحياة فى العلاقة بفرد آخر، هو الاتحاد على أى مستوى كان فكرى أو عاطفى أو متعلق بالعمل وهو انتشار الذات رغبة فى الاهتداء إلى الشريك الذى يقاسمه أفراحه.

هو القدرة على التعرف على احتياجات الآخرين وتطوير قدراتنا فى مجال الدبلوماسية وسلامة الذوق والتهذيب إلى أقصى الحدود.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان عاطفيا ومهنيا مهنيًا:

فترة مليئة بالمفاجآت السارة. صفقة رابحة تنعش وضعك المالى، سيحالفك النجاح فى شتى الميادين التى تخوضها.

عاطفيًا: على الرغم من استياء الحبيب من تصرفاتك وقساوتك عليه، تصر على معاملته بالخشونة نفسها وعدم المبالاة.

اجتماعيًا: تأخذ قرارًا حاسمًا يكون لمنفعتك الشخصية.

شبكةعيونالإخبارية

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