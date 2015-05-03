حزب التقدم الايزيدى يعلن عن مقتل 300 على أيدى داعش بالموصل العراقية

أعلن حزب التقدم الأيزيدى فى بيان له اليوم السبت عن قيام تنظيم "داعش" بقتل أكثر من 300 من الأيزيديين أمس غرب مدينة الموصل.

وادان البيان "الافعال الاجرامية الشنيعة التى يرتكبها داعش الارهابية بحق الايزيديين"، بحسب موقع شفق نيوز.

ودعا البيان الذى بثه موقع شفق الاخبارى العراقى الحكومة العراقية والمنظمات الدولية للتدخل الفورى لاطلاق سراح الاسرى الايزيديين من قبضة داعش ووضع حد "لهذه الانتهاكات التى تنافى كل القيم والاعراف والقوانين الدولية والانسانية".

ويحتجز داعش الآلاف من الكورد الإيزيديين منذ اجتياحه فى صيف العام الماضى قضاء سنجار ذات الأكثرية الإيزيدية غرب الموصل، بحسب الموقع.

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