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السعودية: الخارجية لم تدلى بتصريحات بشأن العلاقات بين الرياض وطهران

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السعودية: الخارجية لم تدلى بتصريحات بشأن العلاقات بين الرياض وطهران السعودية: الخارجية لم تدلى بتصريحات بشأن العلاقات بين الرياض وطهران
نفت وزارة الخارجية فى بيان لها مساء اليوم السبت قيام وزير خارجية المملكة الجديد عادل بن احمد الجبير بالإدلاء باى تصريح لأى وسيلة إعلامية حول العلاقات بين الرياض وظهران.

وقال السفير أسامة نقلى رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية فى بيان له مساء اليوم السبت "إن الوزير عادل الجبير لم يدلِ بأى تصريحات من أى نوع كانت لأى وسيلة إعلامية منذ تعيينه وزيراً للخارجية ولا صحة لما نُسب إليه جملة وتفصيلاً.

وقال نقلى إن النفى السعودى يأتى إشارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات ملفقة ومنسوبة لوزير الخارجية عادل الجبير بشأن العلاقات مع إيران.

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن الجبير قوله فى الثانى والعشرين من الشهر الماضى حينما كان سفيرا للمملكة فى واشنطن" إن دول التحالف لن تسمح لإيران بالوجود فى اليمن"، مؤكداً "أن إيران ليست جزءاً من الحل فى اليمن، وإنما هى جزء من المشكلة".
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