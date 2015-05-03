الخارجية: السيسى يزور ألمانيا قريبا ويلتقى "ميركل" لبحث خطر الإرهاب

قال السفير بدرى عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية إن هناك زيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دولة ألمانيا، وجار ترتيب موعد الزيارة بالتنسيق بين الخارجية والرئاسة.

وأضاف عبد العاطى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "CBC"، أن زيارة الرئيس تأتى لمناقشة عدد من القضايا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعلى رأسها خطر الإرهاب، الذى يهدد أمن واستقرار المنطقة، وطَرْح سُبُل مكافحة الإرهاب خاصة ليبيا وسوريا.

وأشار عبد العاطى إلى أن وزير خارجية ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، سيلتقى السيسى، غدًا الأحد، قبل زيارة الرئيس لبرلين الأيام القادمة.

وتستمر زيارة وزير الخارجية الألمانى يومين، يُجْرِى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذكر بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة، اليوم السبت، أن شتاينماير سيجرى مباحثات مع نظيره سامح شكرى، بشأن عدد من القضايا الإقليمية، والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

- وزير خارجية ألمانيا يزور مصر غداً ويعقد جلسة مباحثات مع سامح شكرى