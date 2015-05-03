أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الخارجية: السيسى يزور ألمانيا قريبا ويلتقى "ميركل" لبحث خطر الإرهاب

Google+ Print
الخارجية: السيسى يزور ألمانيا قريبا ويلتقى "ميركل" لبحث خطر الإرهاب الخارجية: السيسى يزور ألمانيا قريبا ويلتقى "ميركل" لبحث خطر الإرهاب
قال السفير بدرى عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية إن هناك زيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دولة ألمانيا، وجار ترتيب موعد الزيارة بالتنسيق بين الخارجية والرئاسة.

وأضاف عبد العاطى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "CBC"، أن زيارة الرئيس تأتى لمناقشة عدد من القضايا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعلى رأسها خطر الإرهاب، الذى يهدد أمن واستقرار المنطقة، وطَرْح سُبُل مكافحة الإرهاب خاصة ليبيا وسوريا.

وأشار عبد العاطى إلى أن وزير خارجية ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، سيلتقى السيسى، غدًا الأحد، قبل زيارة الرئيس لبرلين الأيام القادمة.

وتستمر زيارة وزير الخارجية الألمانى يومين، يُجْرِى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذكر بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة، اليوم السبت، أن شتاينماير سيجرى مباحثات مع نظيره سامح شكرى، بشأن عدد من القضايا الإقليمية، والدولية، ذات الاهتمام المشترك.


>- وزير خارجية ألمانيا يزور مصر غداً ويعقد جلسة مباحثات مع سامح شكرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا