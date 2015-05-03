شهيرة محرز لجمع مؤنث سالم: “الست المصرية طول عمرها بتغطى شعرها دون تزمت”

عادت الإعلامية” ريم ماجد”، للشاشة مرة أخرى، خلال برنامجها الجديد “جمع مؤنث سالم”، على قناة ONtv، البرنامج يسلط الضوء على بعض النماذج المتميزة للمرأة المصرية، واستضافت ريم ، في الحلقه الأولى من البرنامج الباحثة المصرية شهيرة محرز ، التى قامت بتسليط الضوء على قصتها في كسر الكثير من المحرمات وتجاوز العديد من المعوقات من أجل أن تسهم بشكل مباشر في نشر الوعي السياسي، وتكون بذلك نموذجاً للمرأة العربية في كل مكان.

.وبسؤال ريم لشهيرة عن ماذا دونت من التراث ؟ أجابت شهيرة بأنها دونت جميع الملابس المصرية قبل أن تموت وهذا إنجاز فى ذلك الوقت . وتحدثت عن نشأتها في القاهرة بالأربعينات من القرن الماضي. وبعد أن درست الكيمياء انتقلت إلى دراسة الآثار الإسلامية، لتبدأ مشوارها كباحثة في الهوية المصرية وتأصيلها بالعودة إلى التراث المصري في جميع المناحي كالملابس التراثية والأثاث والطعام والمعمار.وبدأت الباحثة شغفها بتجميع الملابس منذ طفولتها، وبتأثير من المعماري حسن فتحي أخذت في البحث عن الحضارة من خلال حياة البسطاء، لتبدأ شهيرة رحلتها في كافة أنحاء مصر وتجمع الجلابيب من النساء المصرية، حيث جعلت منها مادة لتوثق التراث المصري.وتسعى الباحثة شهيرة محرز أيضاً إلى مزج كل الحضارات التي مرت بمصر في كل أعمالها حيث يظهر ذلك في بيتها الذي جعلت منه نموذجاً يمزج بين عناصر زخرفية مستوحاة من التراث المصري وبعض الأثاث الغربي الحديثوبسؤال ريم لشهيرة عن ماذا دونت من التراث ؟ أجابت شهيرة بأنها دونت جميع الملابس المصرية قبل أن تموت وهذا إنجاز فى ذلك الوقت . وعن سؤال ريم بأكثر الجمل التى قالها حسن فتحى مأثرة فيها ، أجابت شهيرة “بأنه بنشأته وتعليمه يجمع بين الحضارتين من غير ما يحس بأنه يخون واحدة منهما”

جدير بالذكر برنامج “جمع مؤنث سالم”، يسلط الضوء على بعض النماذج المتميزة للمرأة المصرية ودورها في محيطها الاجتماعي المباشر، كما يعطي صورة حية وفريدة عن المجتمع المصري من خلال عيون نساء متميزة وحاضرة في ذاكرة المصريين بمختلف أطيافهم ودياناتهم.

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