تجدد الاشتباكات بين الجيش السودانى وعناصر للمتمردين بجنوب دارفور

تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني، وعناصر من قوات حركة "العدل والمساواة" المتمردة بمنطقة "النخارة" بولاية جنوب دارفور(غرب السودان) .

وقال العميد عادل عمران قائد اللواء 22 بإقليم دارفور فى تصريحات لفضائية "الشروق" السودانية مساء اليوم السبت ، إن القوات المسلحة والدعم السريع كبدت المتمردين خسائر فى الأرواح والمعدات ، كما استولت على سيارات مسلحة بالقرب من منطقة جبل "سي" بجنوب دارفور .

وأضاف عمران أن القوات المسلحة اشتبكت مع المتمردين ، بالقرب من جبل "سي" عقب خروجها من منطقة شرق الجبل، واستولت على عربة مسلحة تسليحا كاملا ، مؤكدا أن الجيش السودانى احتسب ثلاثة شهداء .. مشيرا إلى أنه تم حسم المعركة والاستيلاء على خمس سيارات دفع رباعى وشاحنة مؤن .

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