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تجدد الاشتباكات بين الجيش السودانى وعناصر للمتمردين بجنوب دارفور

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تجدد الاشتباكات بين الجيش السودانى وعناصر للمتمردين بجنوب دارفور تجدد الاشتباكات بين الجيش السودانى وعناصر للمتمردين بجنوب دارفور
تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني، وعناصر من قوات حركة "العدل والمساواة" المتمردة بمنطقة "النخارة" بولاية جنوب دارفور(غرب السودان) .

وقال العميد عادل عمران قائد اللواء 22 بإقليم دارفور فى تصريحات لفضائية "الشروق" السودانية مساء اليوم السبت ، إن القوات المسلحة والدعم السريع كبدت المتمردين خسائر فى الأرواح والمعدات ، كما استولت على سيارات مسلحة بالقرب من منطقة جبل "سي" بجنوب دارفور .

وأضاف عمران أن القوات المسلحة اشتبكت مع المتمردين ، بالقرب من جبل "سي" عقب خروجها من منطقة شرق الجبل، واستولت على عربة مسلحة تسليحا كاملا ، مؤكدا أن الجيش السودانى احتسب ثلاثة شهداء .. مشيرا إلى أنه تم حسم المعركة والاستيلاء على خمس سيارات دفع رباعى وشاحنة مؤن .
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