قوافل دينية بقرى ومساجد شمال سيناء لتجديد الخطاب الدينى

نظمت مديرية الأوقاف بشمال سيناء مجموعة من القوافل الدينية للمرور على القرى والتجمعات بصفة دائمة لتوضيح مفهوم الدين الصحيح وللرد على تساؤلات المواطنين والشباب والتصدى للأفكار المتطرفة، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى.

وأكد الدكتور أمين عبد الواجد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه تم إعداد 30 قافلة لتجوب القرى والتجمعات بمختلف مناطق المحافظة لإلقاء المحاضرات وتفسير القرآن الكريم والسنة النبوية وتوضيح المفهوم الصحيح للدين الإسلامى الوسطى والرد على المفاهيم الخاطئة لدى بعض الشباب.. لافتًا إلى أن كل قافلة تضم مقرئًا للقرآن الكريم ومجموعة من العلماء والدعاة، وتقام الأمسيات الدينية والندوات بحضور علماء الأوقاف والأزهر الشريف لإعلام المواطنين بالفكر الوسطى للإسلام.

>وقال عبد الواجد - فى تصريح اليوم "السبت" - إن القوافل بدأت بالفعل عملها فى قرى العريش وبئر العبد ورمانة وشرق وغرب العريش.. أما بالنسبة لرفح والشيخ زويد والجورة والماسورة ومناطق العمليات الأمنية فهناك مجموعات من العلماء ورجال الدين بقيادة مديرى الإدارات المقيمين فى تلك المناطق، موضحًا أن ذلك علاوة على مشايخ وخطباء المساجد المقيمين معهم فى القرى الذين يعقدون الندوات والأمسيات الدينية لبيان سماحة الإسلام والفهم الصحيح للدين والدعوة بما فى ذلك تجديد الخطاب الدينى وإعمال العقل فى فهم كل الأمور الدينية والوجه الصحيح للإسلام والرد على الأفكار المتطرفة.