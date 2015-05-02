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مجهولون يسرقون حقيبة بها لاب توب وأموال من صحفى بـ"اليوم السابع"

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مجهولون يسرقون حقيبة بها لاب توب وأموال من صحفى بـ"اليوم السابع" مجهولون يسرقون حقيبة بها لاب توب وأموال من صحفى بـ"اليوم السابع"
حرر الزميل رأفت إبرهيم، الصحفى باليوم السابع، محضرا فى قسم شرطة العمرانية اتهم فيه مجموعة أشخاص بسرقة حقيبة منه بها جهاز لاب توب، وهاتف محمول، ومبلغ، وبعض الأوراق والمستندات أثناء سيره بالشارع.

وقال رأفت فى المحضر رقم 6200 لسنة 2015، إنه أثناء سيره فوجئ بمجموعة من الأشخاص يستقلون توك توك اقتربوا منه وخطفوا حقيبته وفروا هاربين، وحاول برفقة الأهالى مطاردتهم إلا أنهم اختفوا تمامًا.
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