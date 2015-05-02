تأجيل محاكمة 68 متهمًا فى قضية "خلية الظواهرى" لـ16 مايو لاستكمال المرافعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 68 متهمًا، منهم 53 حاضرًا، و15 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، HGN جلسة 16 مايو المقبل بالجلسة المسائية لاستكمال مرافعة المتهمين، وعرض الأسطوانة المدمجة التى قدمتها النيابة العامة.

كما قررت المحكمة بإدخال العقاقير الطبية للمتهمين مع فحصها أمنيا وضمنيا، استمرار حبس المتهمين.

عُقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة، وشهدت إحضار المتهم الثانى وسماع مرافعة النيابة والدفاع، عن المتهمين الأول والثانى، والتحقيق فى مزاعم هيئة الدفاع باصطحاب المتهم بلال صبحى إلى جهاز الأمن الوطنى، وعرض نتائج التحقيقات على هيئة المحكمة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، أنشأوا وأداروا تنظيما إرهابيا يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.