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ضبط حمولة 8 سيارات من الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بطنطا

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تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ المحدثة للصوت والشرر وأسلحة بيضاء داخل مخزن، بأحد العقارات بشارع سوريا قبل توزيعها على المكتبات لبيعها فى شهر رمضان، وقامت قوات الشرطة بنقل المضبوطات فى 8سيارات ميكروباص وبوكس شرطة إلى قسم أول طنطا وجارٍ حصر المضبوطات لتحرير محضر بالواقعة.

رئيس مباحث قسم أول طنطا أمام المخزن المضبوط -اليوم السابع -5 -2015
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رئيس مباحث قسم أول طنطا أمام المخزن المضبوط


>وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول طنطا، برئاسة الرائد عمرو الطوخى، تفيد بقيام صاحب مكتبة بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ المحدثة للصوت والشرر داخل مخزن بشارع سوريا.

وعقب تقنيين الإجراءات قامت مأمورية ضمت ضباط مباحث قسم أول طنطا، وباستهداف المخزن، تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ.
>سيارة بوكس محملة بكراتين الألعاب النارية -اليوم السابع -5 -2015
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سيارة بوكس محملة بكراتين الألعاب النارية

أثناء قيام أفراد الشرطة بإخراج المضبوطات -اليوم السابع -5 -2015
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أثناء قيام أفراد الشرطة بإخراج المضبوطات


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